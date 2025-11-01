وزيرة خارجية بريطانيا: المجتمع الدولي فشل في السودان

**وزيرة الخارجية البريطانية إيفيت كوبر مؤتمر "حوار المنامة":

- الأزمات الإقليمية في الشرق الأوسط باتت مترابطة بصورة غير مسبوقة وتداعياتها تمتد لتشمل الأمن والاقتصاد العالميين

- لا يمكن أن تبقى غزة عالقة بين الحرب والسلام، ويجب المضي قدما نحو تسوية دائمة

- الجهود القيادية والتعاون الدولي أثمر في غزة لكن النهج نفسه يفشل حاليا بمعالجة الأزمة الإنسانية والصراع المدمر في السودان

- بريطانيا سترفع مساعداتها الإنسانية للسودان بمقدار 5 ملايين جنيه إسترليني إضافية لتصل إلى 125 مليون جنيها

قالت وزيرة الخارجية البريطانية إيفيت كوبر، السبت، إن المجتمع الدولي تمكن من تحقيق تقدم ملموس في وقف إطلاق النار في غزة، لكنه فشل في التعامل مع الأزمة الإنسانية المتفاقمة في السودان.

وخلال كلمتها في منتدى "حوار المنامة" الحادي والعشرين في البحرين، شددت كوبر على أن الأزمات الإقليمية في الشرق الأوسط باتت مترابطة بصورة غير مسبوقة، مشيرة إلى أن تداعياتها تمتد لتشمل الأمن والاقتصاد العالميين.

وقالت: "لم تكن قضايا الأمن يوما بهذا القدر من الترابط. فالهجمات على السفن في البحر الأحمر تهدد التجارة الدولية، والغزو الروسي الوحشي لأوكرانيا يؤثر على أمن أوروبا والشرق الأوسط، فيما تمتد تأثيرات أزمة السودان لتشمل المنطقة والعالم بأسره".

وأشارت كوبر إلى أن وقف إطلاق النار في غزة دخل أسبوعه الرابع، بعد عامين من الألم "الذي هزّ الضمير العالمي"، معتبرة أن وقف إطلاق النار ورغم هشاشته أتاح عودة عدد من الأسرى وزيادة حجم المساعدات الإنسانية.

وأثنت الوزيرة البريطانية على جهود الولايات المتحدة وقطر ومصر وتركيا في إنجاز اتفاق وقف إطلاق النار.

لكنها حذرت من أن الوضع الميداني ما زال هشا، مضيفة: "لا تزال هناك هجمات متفرقة وتأخير في تدفق المساعدات، وعائلات تنتظر دفن أحبائها. على جميع الأطراف الوفاء بالتزاماتها. لا يمكن أن تبقى غزة عالقة بين الحرب والسلام، ويجب المضي قدما نحو تسوية دائمة".

وأكدت كوبر ضرورة إيصال المساعدات الإنسانية دون شروط سياسية أو عراقيل.

وفي 10 أكتوبر الماضي، أنهى اتفاق وقف النار، وفقا لخطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، حرب إبادة جماعية إسرائيلية على غزة استمرت عامين، وخلفت أكثر من 68 ألف قتيل فلسطيني وما يزيد عن 170 ألف مصاب، معظمهم أطفال ونساء، إلا أن إسرائيل خرقته أكثر من مرة، وقتلت وأصابت مئات الفلسطينيين.

- استخدام الاغتصاب سلاحا مروع

وفيما يتعلق بالسودان، وصفت كوبر الأوضاع هناك بأنها "مروّعة وصادمة"، مشيرة إلى التقارير الواردة من إقليم دارفور حول "الإعدامات الجماعية والمجاعة واستخدام الاغتصاب سلاحا في الحرب".

وقالت: "كما أثمرت جهود القيادة والتعاون الدولي تقدمًا في غزة، فإن النهج نفسه يفشل حاليًا في معالجة الأزمة الإنسانية والصراع المدمر في السودان. إن التقارير الأخيرة الواردة من دارفور عن الاستخدام المدمر للإعدامات الجماعية والتجويع والاغتصاب كأسلحة حرب مروعة حقا".

وأشارت الوزيرة البريطانية إلى تحمل النساء والأطفال وطأة أكبر أزمة إنسانية في القرن الحادي والعشرين، مضيفة: "لقد أُهمل هذا الصراع المروع لفترة طويلة. ومع تفاقم المعاناة، قدّمنا قرارات في مجلس الأمن الدولي تطالب بوصول المساعدات الإنسانية".

وأضافت أن مجلس الأمن الدولي فشل في اعتماد قرار يتيح وصول المساعدات الإنسانية بسبب "الفيتو المخزي" الذي استخدمته روسيا، لافتة إلى أن مؤتمر لندن قبل ستة أشهر لم يتمكن من تحقيق الهدف المتمثل في إنهاء الحرب.

وأعلنت كوبر في ختام كلمتها أن بريطانيا سترفع مساعداتها الإنسانية للسودان بمقدار 5 ملايين جنيه إسترليني، ليبلغ إجمالي المساعدات 125 مليون جنيه، تخصص لدعم ضحايا العنف في مدينة الفاشر والمناطق المتضررة الأخرى.

وفي 26 أكتوبر الماضي، استولت "قوات الدعم السريع" على مدينة الفاشر، وارتكبت مجازر بحق مدنيين بحسب مؤسسات محلية ودولية، وسط تحذيرات من تكريس تقسيم جغرافي للبلاد.

ويشهد السودان منذ أبريل 2023، حربا دامية بين الجيش و"قوات الدعم السريع" أدت إلى مقتل عشرات الآلاف وتشريد نحو 13 مليون شخص.

وحاليا، باتت "قوات الدعم السريع" تسيطر على كل ولايات إقليم دارفور الخمس غربا من أصل 18 ولاية بعموم البلاد، بينما يسيطر الجيش على أغلب مناطق الولايات الـ13 المتبقية بالجنوب والشمال والشرق والوسط، بما فيها العاصمة الخرطوم.