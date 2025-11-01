قبل قدوم الشتاء، وعد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي بتقديم مساعدات جديدة للأوكرانيين، بما في ذلك توفير السفر المجاني لهم على خطوط السكك الحديدية.

وقال زيلينسكي في رسالته اليومية عبر الفيديو يوم السبت: "ثلاثة آلاف كيلومتر، بحيث يمكن للجميع اختيار طرق السكك الحديدية داخل أوكرانيا مجانا: من لفيف إلى كييف، من كييف إلى دنيبرو، وأي مسار آخر"، مضيفا أن تفاصيل البرنامج لا تزال قيد العمل.

وأشار إلى أن السكك الحديدية الأوكرانية يجب أن تظهر للمواطنين الأوكرانيين أن الأموال المخصصة للمؤسسة الحكومية تخدم المجتمع فعلا.

يشار إلى أن العدد المذكور من الكيلومترات من قبل زيلينسكي يكفي لإجراء رحلتين بين مدينة زابوروجيا الصناعية، الواقعة على الخط الأمامي، ومدينة أوجهورود الكبرى على الحدود السلوفاكية، على سبيل المثال.

بالإضافة إلى ذلك، ستقوم الحكومة بتطوير برنامج شتوي مشابه للعام الماضي، حيث حصل 14 مليون أوكراني على ما يعادل أكثر من 20 يورو (18ر23 دولار أمريكي) كدعم.

ووعد زيلينسكي قائلا: "سنقوم بتثبيت سعر الغاز هذا الشتاء، لن يكون هناك أي زيادات، وكذلك بالنسبة لسعر الكهرباء للأسر الخاصة."

وحاليا، يعادل تكلفة 1 كيلوواط ساعة من الكهرباء ما يقرب من 09ر0 يورو. ومع ذلك، وبسبب الهجمات الروسية بالطائرات المسيرة والصواريخ على محطات الطاقة والمحطات الفرعية، فإن الكهرباء متوفرة فقط لبضع ساعات في اليوم في أجزاء كبيرة من البلاد.

وحتى قبل الغزو الروسي الكامل في فبراير 2022، كانت أوكرانيا أفقر دول أوروبا من حيث دخل الفرد، وفقا لحسابات صندوق النقد الدولي. ومن جهة أخرى، يتم تمويل ما يقرب من نصف ميزانية الدولة الأوكرانية من القروض الأجنبية وأموال المساعدات.