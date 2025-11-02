تلقى محمد صلاح نجم ليفربول ومنتخب مصر تحية كبيرة من جماهير الفريق وأسطورة النادي، وذلك بعد تألقه في الفوز على أستون فيلا بنتيجة 2-0، مساء السبت، في إطار منافسات الجولة العاشرة من الدوري الإنجليزي الممتاز.

سجل صلاح الهدف الأول لليفربول، ليرفع رصيده إلى 250 هدفا بقميص فريقه الإنجليزي في جميع المسابقات منذ انضمامه قادما من إيه إس روما الإيطالي.

وأصبح نجم منتخب مصر ثالث لاعب في تاريخ ليفربول يصل لهذا المعدل التهديفي بعد الأسطورتين روجر هانت وإيان راش.

وغادر محمد صلاح أرضية ملعب "أنفيلد" وسط موجة من التصفيق والهتافات من جماهير ناديه، واستقبله ستيفن جيرارد أسطورة ليفربول، وستيف ماكمانمان نجم منتخب إنجلترا وريال مدريد وليفربول السابق، بالعناق الحار والتصفيق على جانب الملعب.

ويعمل جيرارد وماكمانمان بالاستوديو التحليلي للدوري الإنجليزي الممتاز بإحدى القنوات.

ويعد محمد صلاح النجم الأول لليفربول في السنوات الأخيرة، وقاد الفريق للتتويج بكل البطولات والألقاب الممكنة، أبرزها الدوري الإنجليزي في 2020 و2025، ودوري أبطال أوروبا والسوبر الأوروبي وكأس العالم للأندية في 2019.

كما فاز صلاح بالعديد من الجوائز الفردية منها الحذاء الذهبي كأفضل هداف للدوري الإنجليزي أربع مرات، وجائزة أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي ثلاث مرات.