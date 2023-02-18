 المفوضية الأوروبية تدعو إلى مضاعفة الجهود لتسريع الدعم العسكري لأوكرانيا - بوابة الشروق
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المفوضية الأوروبية تدعو إلى مضاعفة الجهود لتسريع الدعم العسكري لأوكرانيا

سارة أحمد ووكالات
نشر في: السبت 18 فبراير 2023 - 3:15 م | آخر تحديث: السبت 18 فبراير 2023 - 3:15 م

دعت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، اليوم السبت، إلى "مضاعفة الجهود لتسريع الدعم العسكري لأوكرانيا لمساعدتها على صد الغزو الروسي" بحسب تعبيرها.

وقالت فون دير لاين في كلمة في مؤتمر ميونيخ للأمن: "يجب أن نواصل الدعم الهائل اللازم لهزيمة مخططات (فلاديمير) بوتين الإمبريالية"، مؤكدة أن "حان الوقت للإسراع لأن أوكرانيا بحاجة إلى معدات تؤمن لها البقاء"، وفقا لصحيفة "جارديان" البرييطانية.

وأوضحت: "يمكننا التفكير، على سبيل المثال، في اتفاقيات الشراء المتقدمة التي تمنح صناعة الدفاع إمكانية الاستثمار في خطوط الإنتاج الآن بشكل أسرع".

وشهدت الأشهر الأخيرة تحذيرات متكررة من أن أوكرانيا تستخدم حاليا الذخيرة بشكل أسرع من تلك التي تنتجها وتوردها الدول الغربية.


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