على هامش الاجتماعات الثنائية والقمة الأوروبية بالقاهرة، أفاد بيان لقصر كيجي الإيطالي (مقر الحكومة الإيطالية)، بأنه تم اعتماد سلسلة من الاتفاقيات الثنائية المتعلقة بتنفيذ خطة ماتي الإيطالية من أجل أفريقيا.



وتم افتتاح مكاتب النظام الإيطالي بالقاهرة (المكتب الاقتصادي للسفارة الإيطالية بالقاهرة، وكالة آيس/إيطاليا، بنك كاسا ديبوستي اي بريستيتي، وكالة ساتشي، شركة سيمست).



وغطت الاتفاقيات المعتمدة قطاعات مختلفة، وهناك اتفاقيتان للتعاون وقعهما نائب وزير الخارجية والتعاون الدولي الإيطالي إدموندو تشيريلي.



*الدعم الفني للمناطق الصناعية للجلود والرخام



وتم التوقيع على اتفاقية تعاون تنموي تتعلق بالبرنامج الثنائي "الدعم الفني للمناطق الصناعية للجلود والرخام والأثاث" تهدف لتعزيز المنظومة الصناعية المصرية ودعم التنمية الاقتصادية للبلاد وتحسين الطاقة الإنتاجية للمخلفات الصناعية من الجلود والرخام والأثاث.



أيضا هناك اتفاقية تعاون تنموي بشأن تعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وإدماجهم الاجتماعي.



*قرض ميسر بقيمة 45 مليون يورو لصالح الشركات المصرية



تم التوقيع كذلك على اتفاقية مالية وقعها صندوق الودائع والقروض الإيطالي كاسا ديبوستي اي بريستيتي ومحافظ البنك المركزي المصري بشأن قرض ميسر بقيمة 45 مليون يورو لصالح الشركات المصرية الصغيرة والمتوسطة واتفاقية تعاون بين الصندوق وبنك Afrexim بقيمة 100 مليون دولار لصالح مشاريع التنمية المستدامة في مجال الأمن الغذائي للشركات الصغيرة والمتوسطة الأفريقية.



كما هناك مذكرتان تفاهم وقعتهما وكالة ساتشي الإيطالية مع شركة أوراسكوم للإنشاءات وبنك الإسكندرية لدعم الموردين الإيطاليين ماليًا في مشروعات تطوير البنية التحتية في مصر ودعم التبادل التجاري ماليًا، لا سيما دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة في كلا البلدين.



هذا وجرى الاتفاق بين شركة سيمست الإيطالية وجهاز مشروعات الخدمة الوطنية المصري على إنجاز استثمار في قطاع استخراج رمال السيليكا.



*اتفاقيتان لتوريد قطار قياس لمراقبة خطوط سكك حديد مصر



أيضاً تم التوقيع على اتفاقيتين بين شركة مير ميك الإيطالية ورئيس هيئة سكك حديد مصر، تتعلقان بتوريد قطار قياس لمراقبة الخطوط التقليدية لسكك حديد مصر بقيمة 7 مليون يورو وإنشاء مشروع إشارات تبلغ قيمته نحو 100 مليون يورو، فضلاً عن اتفاقية وقعتها شركة أرسينالي الإيطالية مع رئيس هيئة سكك حديد مصر بشأن تنفيذ مشروع قطار سياحي تحت إشراف وزارة النقل ووزارة السياحة المصرية.



وأشار البيان الإيطالي إلى التوقيع على مذكرة تفاهم بين مدير المدرسة الإيطالية للضيافة والشريك المصري رئيس مجموعة بيك الباتروس لتصميم برنامج تدريب احترافي في قطاع الضيافة والسياحة.



وتهدف المذكرة أيضًا إلى فتح مدرسة للتدريب على خدمات إدارة الفنادق والسياحة بمدينة الغردقة.



والاتفاق يأتي في إطار استراتيجية الحكومة الإيطالية للتخفيف من تدفقات الهجرة غير الشرعية وتسهيل ظاهرة الهجرة القانونية التي تهدف إلى سد الثغرات في سوق العمل الإيطالي.



*مذكره تفاهم في مجال التعليم الفني والمهني



من جانبه، وقع وزير التربية والتعليم والاستحقاق الإيطالي جوزيبي فالديتارا، خلال لقاء ثنائي مع نظيره المصري رضا حجازي، مذكرة تفاهم بشأن تعزيز التعاون الثنائي في مجال التعليم الفني والمهني.



كما وقع نائب رئيس اتحاد الصناعات الايطالى جيوفاني برونيولي ورئيس اتحاد الصناعات المصرية محمد زكي السويدي اتفاقية بشأن التعاون بين الاتحاديين في مجال التدريب المهني.



وجرى الاتفاق على اتفاقية لتعزيز مساهمة إيطاليا في الاستجابة لحالة الطوارئ الصحية التي تؤثر على السكان المدنيين في غزة.



وفي إطار الزيارة، نظم مكتب بعثة التجارة الإيطالية في القاهرة آيس والسفارة الإيطالية أيضًا حدثًا للترويج للاتفاق بين إيطاليا ومصر لإنشاء خط الربط البحري "رورو" بين مينائي دمياط وتريستي.



وشارك فى الفعاليات المحاورين الإيطاليين والمصريين الرئيسيين الذين يعملون على تنفيذ خط الربط البحري بعد توقيع الاتفاقية الحكومية لتدشين المشروع في يناير الماضي.



من جهتها، أكدت أليساندرا ريتشي، الرئيس التنفيذي لوكالة الائتمان الإيطالية ساتشي، دعم الوكالة باستمرار للشركات الإيطالية المشاركة في الصادرات والاستثمارات في مصر، حيث تتواجد منذ عام 2019.



*استثمارات لدعم منتج صنع في إيطاليا بمصر



وقالت ريتشي، خلال حفل قص الشريط للمكاتب الجديدة في القاهرة: في السنوات الخمس الماضية، قمنا بتسهيل مشاريع البنية التحتية ذات الأهمية الاستراتيجية لتنمية البلاد والاستثمارات والصادرات بحوالي 10 مليار يورو، مما مكننا من استثمارات بقيمة 20 مليار يورو إضافية لدعم سلسلة التوريد لمنتج صنع في إيطاليا، وهذا يؤكد الاهتمام الكبير بالقيمة التي تتمتع بها الشركات الإيطالية بالنسبة للسوق المصري، بحسب وكالة إيطاليا برس للأنباء.



وأعربت ريتشي عن الاستعداد للاستمرار في هذا الاتجاه من خلال خطة ماتي، بالتعاون مع لاعبين في النظام مثل بنك كاسا ديبوست اي بريستيتي وشركة سيمست ووكالة التجارة الإيطالية آيس.