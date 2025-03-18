الجزائر تدين بشدة استئناف العدوان الإسرائيلي على غزة

أدانت الجزائر بأشد العبارات استئناف الاحتلال الإسرائيلي لعدوانه الغاشم على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، في انتهاك فاضح لاتفاق وقف إطلاق النار الذي تم التوقيع عليه شهر يناير الماضي، ودون أدنى اعتبار للمواثيق والأعراف الدولية.

وجاء في بيان لوزارة الخارجية مساء اليوم الثلاثاء: " ففي الوقت الذي كانت تتفاءل فيه المجموعة الدولية بتثبيت وقف إطلاق النار في غزة ورفع المعاناة عن الشعب الفلسطيني وإطلاق جهود إعادة الإعمار في هذه الأرض الفلسطينية، فإنّ استئناف العدوان هذا يعصف بكل هذه الآمال ويعيد إدخال المنطقة في دوامة التقتيل والتجويع والحرمان من أبسط سبل العيش والبقاء".

وأكد البيان أنه " أمام هذه التطورات الخطيرة، تدعو الجزائر مجلس الأمن إلى تحمل المسؤوليات الملقاة على عاتقه بموجب أحكام ميثاق الأمم المتحدة بغرض ضمان احترام القوة القائمة بالاحتلال لاتفاق وقف إطلاق النار في مختلف مضامينه وعبر جميع مراحله".

كما أكدت الجزائر مُجددا تضامنها المطلق مع الشعب الفلسطيني ووقوفها الدائم إلى جانبه إلى غاية استكمال مشروعه الوطني وإقامة دولته المستقلة ذات السيادة وعاصمتها القدس الشريف.

وبحسب وزارة الصحة في قطاع غزة اسفرت الغارات الإسرائيلية على مناطق عدة في قطاع غزة عن 412 شهيدا وأكثر من 500 مصاب، فيما لا يزال عدد غير معروف من الضحايا تحت الأنقاض.