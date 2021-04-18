«طائرة المنيا» تخطف فوزاً هاماً على بني سويف بنتيجة 2-3 بالدوري الممتاز

حقق الفريق الأول للكرة الطائرة بنادي المنيا فوزاً غاليا وهاما على فريق بني سويف العنيد بنتيحة (٣-٢) في خامس جولات الدور الثاني من الممتاز "أ" ترتيب ١٣-٢٤، خلال المباراة التى جمعتهما مساء اليوم، على صالة استاد بني سويف.

حيث رفع فريق المنيا رصيده لـ١٩ نقطة، بعد حسم ثلاث اشواط لصالحه مقابل اثنان لبني سويف بنتائج: الأول (٢٠-٢٥)لبني سويف، والثاني (٢٦-٢٤) للمنيا، والثالث (٢٦-٢٨)للمنيا، والرابع (٢٢-٢٥)لبني سويف، والخامس والاخير (١٣-١٥) للمنيا.

وأكد إبراهيم عبدالحكم المدير الفني للمنيا على أهمية المباراة والفوز لتأمين مسيرة الفريق نحو البقاء بالدوري الممتاز، مشيرا إلى أن الفريق قادر على مواصلة الانتصارات خلال المباريات المقبلة.

كما يحل فريق الشرقية للدخان ضيفًا على المنيا في سادس الجولات، التى ستقام في تمام التاسعه والنصف مساء يوم الثلاثاء الموافق ٢٠ أبريل القادم، على صالة استاد المنيا الرياضي.

يقود فريق المنيا لهذا الموسم، إبراهيم عبد الحكم المدير الفني، ويعاونه كل من: خالد أبو الوفا المدرب العام، واسماعيل رجب المدرب المساعد، الدكتور أحمد السويفي أخصائي العلاج الطبيعي، الدكتور حسين الشيمي أخصائي اللياقة البدنية، والمدير الإداري أحمد صلاح هتلر، وإشراف ا.مصطفى يونس عضو مجلس الإدارة.