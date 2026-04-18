أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، مقتل خمسة أشخاص على الأقل بعدما فتح مسلّح النار واتّخذ رهائن في متجر في كييف، بينما أكدت السلطات مقتل المشتبه به أثناء محاولة توقيفه.

وجاء في منشور للرئيس الأوكراني على منصة إكس "حاليا، تأكّد مقتل خمسة أشخاص. تعازيّ للعائلات والأحباء. هناك حاليا عشرة أشخاص يعالَجون في المستشفى لإصابتهم بجروح وصدمات"، لافتا إلى "إنقاذ أربعة رهائن"، وفق وكالة فرانس برس.

وسبق ذلك إعلان وزير الداخلية إيغور كليمنكو أن المشتبه به قُتِل بعدما "اتخذ الناس رهائن وأطلق النار على عناصر الشرطة أثناء محاولة توقيفه".

وفي سياق الحرب، كثّفت القوات الأوكرانية هجماتها على مستودعات ومصافي النفط الروسية، التي تُعدّ من المصادر الرئيسية لتمويل المجهود الحربي لموسكو، مستهدفة في بعض الأحيان مواقع تبعد آلاف الكيلومترات عن الحدود الأوكرانية.

وفي المقابل، انتقدت كييف قرار الولايات المتحدة بتجديد الإعفاء الذي يسمح للدول بشراء النفط الروسي الخاضع للعقوبات والمنقول بحراً، معتبرةً أنه يعوّض موسكو عن تراجع إجمالي شحناتها اليومية بنحو 880 ألف برميل نتيجة الهجمات الأوكرانية.

وذكر مسئولون محليون روس ​أن طائرات مسيّرة أوكرانية قصفت مدينتين صناعيتين على ضفاف نهر الفولغا، إضافة إلى ميناء على بحر ‌البلطيق بالقرب ‌من سانت بطرسبرغ ​مخصص ‌لتصدير ⁠المنتجات ​النفطية.