قال المتحدث باسم الدفاع المدني في غزة محمود بصل، إن جيش الاحتلال دمّر أكثر من 300 منزل بشكل كامل في جباليا شمالي القطاع منذ بدء عمليته العسكرية قبل أسبوع.

وأضاف في تصريحات لوكالة الأناضول، اليوم السبت، أن هناك جثامين لشهداء ملقاة على الطرقات وتحت أنقاض منازل مدمرة في جباليا، لا يستطيعون الوصول إليها بسبب شدة القصف الإسرائيلي.

وكانت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة، قد أعلنت اليوم السبت، حصيلة جديدة لعدد شهداء وجرحى العدوان الإسرائيلي المستمر منذ السابع من أكتوبر الماضي وذلك لليوم الـ225 يومًا على التوالي.

وقالت صحة غزة، في تحديثها اليومي، إن عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي ارتفع إلى 35 ألفًا و386 شهيدًا و79 ألفًا و366 مصابًا.

وأضافت أن الاحتلال ارتكب تسع مجازر في القطاع راح ضحيتها 83 شهيدًا و105 مصابين خلال 24 ساعة.