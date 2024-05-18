الاحتلال يزعم اغتيال قيادي بارز في حركة الجهاد الإسلامي في غارة على رفح

زعم جيش الاحتلال، اغتيال قيادي بارز في سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي في مدينة رفح، فيما لم تعقب الأخيرة على هذه الإدعاءات.

وقال المتحدث باسم جيش الاحتلال للإعلام العربي أفيخاي أدرعي، في بيان، إن قواتهم تواصل الهجوم على مناطق شرق رفح تحت قيادة الفرقة 162.

وادعى أن "قوات جفعاتي قضت على مقاوم فلسطيني مخرب مسلح بقذيفة RPG تم رصده داخل مبنى بالقرب من القوات"، زاعما كذلك "تنفيذ عدة عمليات مداهمة دقيقة في المنطقة وعثرت خلالها على عبوات ناسفة وقطع أسلحة وصواريخ وقاذفات RPG".

كما واصل مزاعمه قائلا إن "طائرة لسلاح الجو اغتالت قياديا بارزا في حركة الجهاد الإسلامي في منطقة رفح كان مسئولًا عن الشئون اللوجستية في لواء رفح، وكان مسئولًا عن الاستعداد للتعامل مع مناورة جيش الاحتلال في منطقة رفح"، وفق ادعائه.