بوتين: نريد إزالة أسباب النزاع في أوكرانيا وضمان أمن روسيا

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الأحد، إن أهداف موسكو من العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا تشمل: إزالة الأسباب التي أدت إلى الأزمة، وخلق الظروف لتحقيق السلام الدائم، وضمان أمن روسيا.

جاء ذلك خلال حديث بوتين، عن نتائج العملية العسكرية الخاصة، في مقابلة أجريت معه ضمن الفيلم الوثائقي «روسيا. الكرملين. بوتين. 25 عامًا».

وأضاف الرئيس الروسي: «نتيجة العملية العسكرية الخاصة يجب أن تكون سلاما طويل الأمد وحماية مصالح السكان الناطقين بالروسية في أوكرانيا».

وذكر أن النتيجة التي تحتاجها روسيا من النظام العالمي الجديد هي القضاء على الأسباب التي أدت إلى الأزمة، وخلق الظروف للسلام الدائم وضمان الأمن الروسي.

واستطرد: «ضمان مصالح شعبنا في تلك الأراضي التي نتحدث عنها دائمًا - حيث يعيش الناس الذين يعتبرون اللغة الروسية لغتهم الأم ويعتبرون روسيا وطنهم».

وجرت مفاوضات بين روسيا وأوكرانيا في إسطنبول أمس الأول 16 مايو، وفي ختامها اتفق الجانبان على تبادل الأسرى وفق صيغة «1000 مقابل 1000»، وتقديم رؤيتهما لوقف إطلاق النار المحتمل في المستقبل، وتوضيحها بالتفصيل، ومواصلة عملية التفاوض.

من جهته، صرح وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، بعد مكالمته الهاتفية مع نظيره الروسي سيرجي لافروف، بأن الجانب الروسي يحضر قائمة شروطه لوقف إطلاق النار في أوكرانيا.

وفي وقت سابق، أفادت الخارجية الروسية بأن لافروف وروبيو تبادلا وجهات النظر بشأن استمرار الاتصالات بين البلدين خلال محادثة هاتفية، كما ناقشا القضايا الدولية.

وأشار الوزير الروسي إلى «الدور الإيجابي للولايات المتحدة في قبول كييف اقتراح الرئيس بوتين باستئناف المفاوضات في إسطنبول».

كما أكد لافروف «استعداد موسكو لمواصلة العمل المشترك مع الجانب الأمريكي في هذا السياق».