108 لجان لاستقبال 34 ألفا و521 طالبا وطالبة في امتحانات الثانوية العامة بالمنوفية

شدد اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية، على رفع درجة الاستعدادات القصوى لانطلاق ماراثون امتحانات الشهادة الثانوية العامة لهذا العام والتي من المقرر انطلاقها يوم الاثنين القادم 20 يونيو وتستمر حتى 21 يوليو القادم.

وأكد على المتابعة المستمرة لانتظام سير الامتحانات من خلال ربط غرفة العمليات المركزية بالمحافظة بغرفة العمليات بمديرية التربية والتعليم وغرف عمليات المدن والمراكز؛ لتلقي أية بلاغات عن سير الامتحانات بالمدارس على مستوى المحافظة والعمل على سرعة حلها؛ بهدف خروج المحافظة بالشكل اللائق بها حفاظا على العملية التعليمية.

وأوضحت الدكتورة أماني قرني وكيل وزارة التربية والتعليم، أنه تم الانتهاء من تجهيز 108 لجان امتحانية على مستوى الإدارات التعليمية بنطاق المحافظة لاستقبال 34 ألفا و521 طالبا وطالبة، فضلا عن فرش وتجهيز 22 استراحة لاستضافة المعلمين المشاركين في أعمال الامتحانات.

وأشار إلى مراجعة التعليمات والضوابط الصادرة من وزارة التربية والتعليم لضمان انتظام سير العملية الامتحانية باللجان.

وأكدت على أنه تم التأكيد على مراجعة مركز توزيع الأسئلة وتجميع أوراق الإجابة، واستعراض التعليمات والضوابط المنظمة وتم الإنتهاء من توزيع الأدوار ووضع خطة عمل وتوضيح مهام ومسئولية كل عضو لضمان خروج العملية الامتحانية بالشكل اللائق.

ومن جانبه، أكد محافظ المنوفية، على أنه سيتابع بنفسه وعلى مدار الساعة من خلال غرفة العمليات المركزية انتظام سير الامتحانات؛ للوقوف على مدى الانضباط والنظام والحالة العامة للجان داخل المدارس.

وشدد على رؤساء الوحدات المحلية، برفع درجة الاستعداد والمتابعة اليومية للجان الامتحانات كل في نطاقه ومنع الباعة الجائلين من التواجد بجوار المدارس والاهتمام بمستوى النظافة العامة للطرق ومحيط اللجان لتوفير جو من الهدوء للطلاب والتعامل الفوري مع أي معوقات وتذليلها بما لا يعكر صفو الامتحانات.