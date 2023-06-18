الهند تقترح منح الاتحاد الإفريقي العضوية الكاملة في مجموعة العشرين

قال مصدر رسمي إن رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي بعث برسالة إلى زعماء دول مجموعة العشرين يقترح فيها منح الاتحاد الأفريقي العضوية الكاملة والدائمة في المجموعة الدبلوماسية خلال قمتها المقبلة في الهند.

وأضاف المصدر لوكالة "رويترز" أن اقتراح مودي يظهر التزام الهند بتعزيز تمثيل أفريقيا وإشراكها في الشئون العالمية.

وقال المصدر إن الاقتراح "خطوة صحيحة نحو بنية وحوكمة عالمية عادلة ومنصفة وأكثر شمولا وتمثيلا".

وأضاف أن "رئيس الوزراء الهندي يؤمن بشدة بأن يكون لبلدان جنوب العالم صوتا أكبر في المنصات الدولية وخاصة البلدان الأفريقية".

ومجموعة العشرين هي منتدى حكومي دولي لأهم الاقتصادات المتقدمة والنامية في العالم. وتمثل الدول الأعضاء نحو 85% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي، وأكثر من 75% من التجارة العالمية وما يقرب من ثلثي سكان العالم.

وتضم المجموعة 19 دولة والاتحاد الأوروبي. ويتكون الاتحاد الأفريقي من 55 دولة.

وتولت الهند الرئاسة الدورية لمجموعة العشرين لمدة عام في ديسمبر الماضي، وستستضيف القمة في وقت لاحق من هذا العام.