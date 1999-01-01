لماذا ترفض الولايات المتحدة امتلاك تركيا مقاتلات «إف 35» ومنظومة الدفاع «إس 400»؟

تعرف على القانون الذي استخدمته الولايات المتحدة لمنع تركيا من امتلاك مقاتلات «إف 35»

أصبح من الواضح رغبة الولايات المتحدة الأمريكية في عدم امتلاك الدول غير الحليفة لها لأسلحة متقدمة مثلما أقدمت عليه اليوم مع تركيا، إذا أعلن الرئيس دونالد ترامب، حرمان نظام أردوغان من مقاتلات "إف 35" الأمريكية، بسبب امتلاك أنقرة منظومة الدفاع الصاروخي الروسية "إس 400".

وكانت أمريكا قد هددت بعدم تسليم تركيا الصفقة التي تم إبرام عقودها عام 2016، وبالفعل وصلت أولى الشحنات الروسية إلى تركيا في 12 يوليو الجاري وتم إنزالها في قاعدة عسكرية قرب العاصمة التركية أنقرة.

ورفضت أمريكا رغبة تركيا في أن تجمع بين المقاتلات الأمريكية المتطورة ومنظومة الدفاع الروسية، لأن الخلط بين السلاحين يؤدي إلى تجسس وكشف أسرار عسكرية.

واستغل ترامب قانون أمريكا لمنع تركيا من استلام السلاح يُدعى "قانون مكافحة أعداء الولايات المتحدة"، يُعرف اختصارًا بـ"كاتسا"، ويحق من خلال أن تختار أمريكا 5 عقوبات من بين 12 عقوبة على الدولة الأخرى، وتم إقراره عام 2017 للتصدي إلى خصوم أمريكا الخارجيين، ولم تتوقع تركيا أن يتم تطبيق القانون عليها لأنه تم توقيع الصفقة 2016.

والسؤال الذي يُحير الجميع لماذا لاتريد واشنطن أن تجمع تركيا بين المقاتلات الأمريكية والمنظومة الدفاعية الروسية؟

وتوضح «الشروق» خلال السطور القادمة مواصفات كل من المنظومة الروسية والمقاتلات الأمريكية.

مقاتلات إف 35 الأمريكية:

لوكهيد مارتن إف-35 لايتنيج الثانية، من أحدث المقاتلات الأمريكية وهي أُحادية المقعد والمحرك، وتمتلك القدرة على التخفي ويتم استخدامها من قبل القوات الجوية الأمريكية، والقوات البحرية، تم إنتاجها عام 2006، وشارك في تطويرها العديد من الدول من خلال شركة "لوكهيد مارتين الأمريكية" ويتم استخدامها في عمليات المسح الإلكتروني لكنها لاتمتلك قدرة جيدة على المناورة.

مواصفاتها:

طولها 15.7م وسرعتها القصوى 1,930 كم/ساعة، المسافة بين الجناحين 10.7متر، تمتلك محرك 1× Pratt & Whitney F135 وهو محرك حارق خلفي تربوفان، وأقصى وقود لها 8,382 كجم، ويتكلف انتاج الطائرة الواحدة مايقرب من 95 مليون دولار

نظام الدفاع الجوي «إس 400» الروسي:

نظام دفاع جوي تم تطويره في التسعينيات من قبل مكتب ألماز للتصميم المركزي في روسيا، ويتم استخدامه من قبل القوات المسلحة الفيدرالية الروسية وجيش التحرير الشعبي الصيني، واُُعتبرت عام 2017 واحدة من أفضل أنظمة الدفاع الجوي حاليًا.

بدأ تطوير المنظومة الدفاعية مع نهاية التسعينات وتم الإعلان عنها رسميًا في يناير 1999، وكان من المفترض دخول السلاح إلى الخدمة في الجيش الروسي عام 2001 لكنه واجه بعض المشاكل في عمليات تشغيل النظام حتى عام 2003 تم جدولة نشر النظام الدفاعي واستخدامه في روسيا.

وبدأت عام 2006 تدريب الأفواج الروسية على استخدام النظام المتطور لاستبداله بنظام إس 200 وإس 300، وتم الإعلان رسميًا عام 2007 دخول المنظومة الدفاعية إلى القوات الجوية الروسية ضمن المناطق المحيطة بموسكو ووسط روسيا، وعام 2008 تم نشر المنظومة الجديدة بدلًا من المنظومة القديمة.

مواصفاتها:

تستخدم البطارية أربعة صواريخ مختلفة المدى لتغطية نطاق واسع في عملياتها وهي:

صاروخ 40N6 بمدى 400 كم للأهداف بعيدة المدى.

صاروخ 48N6 بمدى 250 كم للأهداف طويلة المدى.

صاروخ 9M96E2 بمدى 120 كم للأهداف المتوسطة المدى.

صاروخ 9M96E بمدى 40 كم للأهداف قصيرة المدى.

رغم سعي الولايات المتحدة وقوى الناتو لثني أنقرة عن صفة شراء منظومة إس 400 الصاروخية من روسيا، إلا أن الإصرار التركي على إتمام تلك الصفقة ظل مثيرًا للجدل خاصة في ظل علاقات استراتيجية كانت تربط أنقرة بواشنطن من جهة، إضافة إلى عضوية تركيا في حلف الأطلسي من جهة أخرى.

قانون مكافحة أعداء أمريكا من خلال العقوبات هو قانون اتحادي للولايات المتحدة التي فرضت عقوبات على إيران وكوريا الشمالية وروسيا. تم إقرار مشروع القانون خلال المؤتمر الـ115، 98-2 في مجلس الشيوخ الأمريكي، في 2 أغسطس 2017، وقع الرئيس دونالد ترامب على القانون في حين أصدر بيانين في وقت واحد بأنه يعتقد أن التشريع كان معيبًا بشكل كبير.