وزير المالية الجزائري: 130 مليون دولار خسائر الخطوط الجوية المملوكة للدولة

كشف وزير المالية الجزائري، أيمن بن عبد الرحمن، اليوم السبت، عن أن إلغاء الرحلات الجوية بسبب جائحة فيروس كورونا كلف شركة الخطوط الجوية الجزائرية، المملوكة للدولة، خسائر بنحو 130 مليون دولار.

وقال عبد الرحمن، خلال لقاء ترؤسه رئيس الوزراء عبد العزيز جراد لدراسة تقييم آثار جائحة كورونا على الاقتصاد الوطني، إن خسائر النقل البحري بلغت أكثر من 700 ألف دولار.

وأعلن عن تخصيص حكومة بلاده لغلاف مالي بأكثر من 500 مليون دولار لمواجهة فيروس كورونا.

وكان رئيس الوزراء الجزائري أكد في وقت سابق أن بلاده تعيش وضعا اقتصاديا صعبا وغير مسبوق، ناتح عن الأزمة الهيكلية للحكومات السابقة، وانهيار أسعار النفط، وأزمة جائحة كورونا.

وقال جراد إن الدولة ستعمل على الحفاظ على مناصب الشغل في ظل أكبر أزمة صحية منذ الاستقلال، مؤكدا التزام رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون بإنصاف المؤسسات المتضررة، سواء كانت عمومية أو خاصة.

وأوضح أن التدابير المتخذة في إطار منع انتشار فيروس كورونا أثرت على عدة قطاعات اقتصادية أهمها التجارة والأشغال العمومية والبناء والفندقة.

ودعا جراد إلى تقييم الآثار الاقتصادية والاجتماعية المترتبة عن جائحة كورونا بكل موضوعية ودون مزايدات، مشيرا إلى أن التقويم والانعاش الاجتماعي والاقتصادي لن يتجسدا إلا من طرف مؤسسات متوازنة وقدرة شرائية للأسر كافية لدعم الديناميكية الاقتصادية.