حسين الجسمي يطرح أغنيته الجديدة «الوردة ارتاحت»

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طرح الفنان الإماراتي حسين الجسمي "جبل الأغنية العربية" أحدث أغنياته المنفردة عبر قناته الرسمية في موقع YouTube تحت عنوان "الوردة ارتاحت"، من أشعار الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم "فزاع".

يقول في مطلع الأغنية:

إذا طاحت الوردة من يدينك اتركها

لأنها إذا طاحت من يدينك ارتاحت

وإذا طاحت الدمعة من عيونك امسكها

وأخاف المقام يطيح معها إذا طاحت

ويجدد الجسمي تعاونه في أغنية "الوردة ارتاحت" مع ألحان الفنان الإماراتي فايز السعيد، ومن توزيع الموزع الموسيقي نور هاشم، وقام بعملية المكساج والماستر جاسم محمد.

عرضت الأغنية بشكل حصري عبر قناة حسين الجسمي الرسمية في موقع YouTube من خلال فيديو خاص ممنتج تضمن كلمات الأغنية كاملة، إلى جانب بث الأغنية عبر جميع الإذاعات الخليجية والعربية، وباتت متوافرة في جميع المتاجر والمنصات الموسيقية الإلكترونية المختلفة.