وليد زكى المؤسس والرئيس التنفيذى لشركة PRE Group: خطة لإنشاء 6 فنادق عالمية بطاقة 3500 غرفة و8000 شقة فندقية

• والانتهاء من التعاقد مع علامات دولية

• مبادرة يلا ساحل ستوفر منصة موحدة تجمع الفعاليات والخدمات والتجارب المختلفة لتسهيل تجربة الزائر

كشف وليد زكى، المؤسس والرئيس التنفيذى لشركة PRE Group، عن توجه الشركة لتعزيز تواجدها فى قطاع الضيافة والفندقة بالتوازى مع نشاطها العقارى. وجاء ذلك خلال مشاركته فى حفل إطلاق مبادرة «يلا ساحل»، والتى تعد الشركة أحد الرعاة والمطورين الأساسيين المشاركين فيها.

وأكد زكى أن مبادرة «يلا ساحل» تستهدف فى المقام الأول توحيد جهود المطورين والشركاء للترويج للساحل الشمالى تحت علامة ترويجية واحدة، موضحًا أن المبادرة ستوفر منصة موحدة تجمع الفعاليات والخدمات والتجارب المختلفة لتسهيل تجربة الزائر. وأشار إلى أن الهدف الأسمى هو جذب السائح المصرى والعربى والأجنبى وتحويل الساحل الشمالى إلى وجهة سياحية عالمية مستدامة، داعيًا فى الوقت ذاته إلى ضرورة العمل على إطالة الموسم السياحى، بما يدعم استمرار النشاط الاقتصادى والسياحى بالمنطقة لفترات أطول على مدار العام.

أشار زكى إلى أن الشركة تعاقدت خلال الأشهر الماضية مع أحد أكبر المكاتب الاستشارية العالمية لإعداد رؤية متكاملة لتعظيم الاستفادة من محفظة أراضيها المتميزة بشرق وغرب القاهرة والساحل الشمالى والعين السخنة ومرسى علم، موضحًا أن الدراسات أوصت بإنشاء ستة فنادق فاخرة داخل مشروعات الشركة بطاقة 3500 غرفة فى السخنة ومرسى علم والساحل الشمالى وغرب القاهرة والقاهرة الجديدة يُضاف لها نحو 8000 شقة فندقية، من بينها مشروع فندقى جديد فى «تلال الساحل» سيتم الإعلان عنه قريبًا، كما أكد الانتهاء من التعاقد مع عدد من العلامات الفندقية العالمية، تمهيدًا للإعلان عن تفاصيلها قريبًا.

وفى سياق متصل، أضاف زكى أن الشركة أطلقت مشروع Covaya ضمن «تلال السخنة»، والذى يضم وحدات سكنية فندقية حظيت بإقبال قياسى وملحوظ؛ حيث تم طرح وبدء بيع وحدات المشروع بالكامل خلال أقل من ثلاثة أشهر. وأكد أن النجاحات المتتالية تدفع الشركة نحو آفاق جديدة، حيث تستهدف PRE Group خلال الربع الأول من عام 2027 الإعلان عن توسع استثمارى فى قطاع الفنادق عبر أرض الشركة فى منطقة «مرسى علم»، من خلال إنشاء أول مجمع فندقى متكامل للشركة، تماشيًا مع رؤية الدولة لدعم القطاع السياحى وتنمية الوجهات الشاطئية العالمية.

وتستهدف مبادرة «يلا ساحل» توحيد الجهود التسويقية والاستثمارية بين أبرز المطورين والشركاء، لإعادة ترسيخ مكانة الساحل الشمالى كوجهة سياحية واستثمارية عالمية تعمل على مدى العام وليس فى فصل الصيف فقط. وترتكز المبادرة على صياغة هوية ترويجية موحدة للمنطقة، وتنسيق الفعاليات والخدمات المشتركة، بما يسهم فى تنشيط الحركة السياحة الوافدة وجذب المزيد من تدفقات رءوس الأموال المحلية والأجنبية.