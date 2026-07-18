مانشستر يونايتد يراقب ظهير وست هام

يدرس مانشستر يونايتد إمكانية التعاقد مع الظهير الأيسر لنادي وست هام، أوليفر سكارلز، خلال فترة الانتقالات الحالية، إلا أن اهتمام النادي الإنجليزي لم يتجاوز حتى الآن مرحلة الاستفسار الأولي.

وبحسب الصحفي بن جاكوبس، فإن إدارة يونايتد وضعت اسم سكارلز ضمن قائمة اللاعبين الذين تمت متابعتهم لتدعيم مركز الظهير الأيسر، لكنها لم تتخذ أي خطوات متقدمة أو تدخل في مفاوضات رسمية مع وست هام حتى الآن.

ويأتي ذلك في ظل سعي مانشستر يونايتد لتقييم عدة خيارات في السوق قبل اتخاذ قرار نهائي بشأن تعزيز هذا المركز، مع استمرار دراسة الأسماء المتاحة بما يتناسب مع احتياجات الفريق والميزانيات المخصصة للصفقات.