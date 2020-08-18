 ألمانيا تسجل 1390 إصابة بكورونا خلال 24 ساعة - بوابة الشروق
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ألمانيا تسجل 1390 إصابة بكورونا خلال 24 ساعة

برلين - أ ش أ:
نشر في: الثلاثاء 18 أغسطس 2020 - 9:38 ص | آخر تحديث: الثلاثاء 18 أغسطس 2020 - 9:38 ص

أظهرت بيانات معهد (روبرت كوخ) للأمراض المعدية في ألمانيا، اليوم الثلاثاء، أنه تم تسجيل 1390 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية، ليصل العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة في ألمانيا منذ بداية الجائحة إلى 225 ألفا و404 حالات.

ونقلت صحيفة (بيلد) الألمانية عن البيانات التي ينشرها المعهد، أنه تم تسجيل 3 حالات وفاة جديدة، ليرتفع العدد الإجمالي للوفيات الناجمة عن الإصابة إلى 9 آلاف و236 حالة.

وأفاد بأن هناك 13 ألفا و200 حالة نشطة بفيروس كورونا المستجد، بينما تعافى حتى الآن 203 آلاف شخص من الفيروس.


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