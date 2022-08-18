تشيع جثمان طفل لقى مصرعه إثر إنهيار جزئى بمضيفة فى كفر الجزار في بنها

شيع أهالى كفر الجزار بمدينة بنها جنازة طفل لقى حتفه تحت أنقاض انهيار جزئى بمضيفة فى كفر الجزار في بنها.

سادت حالة من الحزن بين أهالى القرية لوفاه الطفل "أ.ت" يبلغ من العمر 12 عاما، مصابا بجرح بالرأس وتوفي أثناء إسعافه، وإصابة "أ.س" 19 عام مصابا بجروح وسحجات متفرقة بالجسم، و"م.ح" 40 عاما ربه منزل ومصابة بجروح وسحجات متفرقة بالجسم وتم نقلهم لمستشفى بنها العام.

وكانت تلقت شرطة النجدة إخطارًا من الوحدة المحلية بكفر الجزار، بانهيار جزئى لـ مضيفة بقرية كفر الجزار بمدينة بنها، وانتقلت قوات الحماية المدنية، وإدارة الإشغالات والأزمات والإسعاف، وتبين أن المضيفة شهدت انهياراً جزئيا لها وباقى جزءا آخر سيتم إزالته حفاظا على أرواح المواطنين.