صحة مطروح: مصرع سيدتين وإصابة 4 إثر انقلاب سيارة ملاكي بالساحل الشمالي

قال الدكتور مبروك سالم وكيل وزارة الصحة والسكان بمطروح، إن سيدتين لقيتا مصرعهما، وأصيب 4 آخرين في حادث انقلاب سيارة بالطريق الدولي الساحلي.



وأوضح وكيل وزارة الصحة والسكان بمطروح، أن مستشفى الحمام المركزي استقبل كلا من سعاد عبد السلام عبد الحميد 65 عاما، وسعدية حسن عبد الحميد 65 عاما جثتين هامدتين و4 مصابين جراء حادث انقلاب سيارة ملاكي بالكيلو 79 بطريق الإسكندرية مطروح الساحلى.



وأكد أنه تم تقديم الإسعافات الأولية للمصابين ميدانيا في مكان الحادث ونقلهم بسيارات الإسعاف إلى قسم الطوارئ والاستقبال بمستشفى الحمام المركزى، والتحفظ على جثتين الضحيتين، تحت تصرف النيابة العامة، وتحرر محضر بالواقعة؛ تمهيدا للعرض على النيابة العامة.