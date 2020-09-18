 أمريكا تمدد قيود السفر على الحدود المشتركة لها مع كندا والمكسيك حتى 21 أكتوبر المقبل - بوابة الشروق
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أمريكا تمدد قيود السفر على الحدود المشتركة لها مع كندا والمكسيك حتى 21 أكتوبر المقبل

الحدود - ارشيفية
الحدود - ارشيفية
واشنطن - أ ش أ
نشر في: الجمعة 18 سبتمبر 2020 - 6:39 م | آخر تحديث: الجمعة 18 سبتمبر 2020 - 6:39 م
أعلن مفوّض وكالة الجمارك وحماية الحدود الأمريكية بالإنابة مارك مورجن، اليوم الجمعة، أن الولايات المتحدة ستمدد قيود السفر على الحدود المشتركة لها مع كندا والمكسيك حتى يوم 21 أكتوبر المقبل.

وأوضح مورجان - في تغريدة على "تويتر"، حسبما نقلت شبكة "سي إن إن" الإخبارية الأمريكية اليوم، أن "القيود المفروضة على التنقل غير الضروري في المنافذ الحدودية البرية تم تمديدها حتى 21 أكتوبر، وذلك ضمن إجراءات مكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)".

وكانت أولى القيود المرتبطة بالتنقل والسفر قد وضعتها الولايات المتحدة في مارس الماضي.

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