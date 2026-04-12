نزار آميدي يتسلم رسميا مهام رئيس الجمهورية العراقية

تسلم الرئيس العراقي الجديد نزار آميدي، الأحد، مهام منصبه رسميا، خلال مراسم أقيمت في قصر بغداد.

وقالت رئاسة الجمهورية العراقية، في بيان، إن آميدي "تسلم مهامه رئيسا للجمهورية"، مشيرة إلى أن المراسم استهلت بعزف السلام الجمهوري، تلاه استعراض حرس الشرف، قبل أن يتسلم المنصب من سلفه عبد اللطيف رشيد.

وأكد آميدي، وفق البيان، أن "التداول السلمي للسلطة يمثل ركيزة أساسية في ترسيخ الديمقراطية وتعزيز استقرار الدولة".

والسبت، انتخب مجلس النواب العراقي آميدي، مرشح حزب الاتحاد الوطني الكردستاني، رئيسا للجمهورية، بعد حصوله على الأغلبية في جولة تصويت ثانية.

ووفقا لنظام محاصصة بين القوى السياسية، يعد منصب رئيس الجمهورية من حصة المكون الكردي، بينما منصب رئيس الوزراء للمكون الشيعي، ومنصب رئيس مجلس النواب للمكون السني.