الرئيس العراقي الجديد يتسلم مهام عمله في قصر بغداد بمراسم رئاسية

تسلم الرئيس العراقي الجديد نزار ئاميدي، اليوم الأحد، مهام عمله في قصر بغداد بمراسم رئاسية بحضور الرئيس السابق عبداللطيف جمال رشيد.

وذكر بيان للرئاسة العراقية أن مراسم التسليم من الرئيس السابق عبد اللطيف جمال رشيد استهلت بعزف السلام الجمهوري، ثم تم استعراض حرس الشرف في مشهد يعكس رمزية الدولة وهيبتها.

واجتمع الرئيس العراقي الجديد بنظيره السابق لإجراء مراسم التسليم والتسلّم.

ووصف نزار ئاميدي آلية التداول السلمي للسلطة بأنها تمثل ركيزة أساسية في ترسيخ دعائم الديمقراطية وتعزيز استقرار الدولة.

من جانب آخر، استقبل الرئيس العراقي الجديد رئيس وأعضاء حزب الاتحاد الوطني الكردستاتي بزعامة بافل طالباني لبحث مجمل الأوضاع السياسية والأمنية في العراق وتطورات الأوضاع في المنطقة.

وحسب البيان، تم التأكيد على أهمية تعزيز التعاون والتنسيق بين الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كردستان بما يسهم في ترسيخ الاستقرار وتحقيق المصالح المشتركة وتوحيد الجهود لمواجهة التحديات الراهنة والعمل على دعم مسار الحوار والتفاهم بين مختلف القوى السياسية بما يحقق تطلعات الشعب العراقي في الأمن والتنمية والاستقرار.