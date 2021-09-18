 وزير العمل الليبي: مليون عامل مصري سيدخلون البلاد اعتبارا من أكتوبر - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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وزير العمل الليبي: مليون عامل مصري سيدخلون البلاد اعتبارا من أكتوبر

وكالات
نشر في: السبت 18 سبتمبر 2021 - 9:32 م | آخر تحديث: السبت 18 سبتمبر 2021 - 9:32 م

أعلن وزير العمل الليبي، علي العابد، اليوم السبت، أن مليون عامل مصري سيبدؤون دخول بلاده مطلع أكتوبر المقبل.

وقال العابد عقب عودته من زيارة مصر ضمن وفد حكومي: "وقعنا مع مصر عقودا بقيمة 19 مليار دينار ليبي (4.24 مليارات دولار)".

وأضاف: "هذه المشروعات تحتاج إلى مليون عامل مصري لتنفيذها، وسيبدؤون دخول ليبيا مطلع أكتوبر".

وبين أن هذا "يأتي في إطار التعاون مع الشركات المصرية لتنفيذ خطة مشاريع التنمية والبنية التحتية".

وأعربت مصر عن دعمها لحكومة الوحدة الوطنية الحالية في ليبيا.

والخميس، وقعت ليبيا ومصر، 14 مذكرة تعاون في مجالات اقتصادية مختلفة، إضافة إلى 6 عقود لتنفيذ مشاريع ليبية.


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