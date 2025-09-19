جوزيف عون يدين الغارات الإسرائيلية على جنوب لبنان

أدان الرئيس اللبناني العماد جوزف عون الغارات الإسرائيلية التي استهدفت عددا من البلدات في جنوب لبنان اليوم الخميس، معتبرا أن صمت الدول الراعية يشجع على هذه الاعتداءات.

واعتبر أن " صمت الدول الراعية تقاعس خطير يشجع على هذه الاعتداءات. ويجب أن تخدم الآلية جميع الأطراف، لا أن تكون وسيلة لتغطية اعتداءات إسرائيل".

وقال " إن إسرائيل لا تحترم عمل الآلية ولا أيًّا من الدول الراعية لاتفاق وقف الأعمال العدائية وغاراتها الجوية انتهاك فاضح لقرار مجلس الأمن 1701" ، مضيفاً "لقد آن الأوان لوضع حد فوري لهذه الانتهاكات السافرة لسيادة لبنان".