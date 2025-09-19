 جوزيف عون يدين الغارات الإسرائيلية على جنوب لبنان - بوابة الشروق
الجمعة 19 سبتمبر 2025 12:08 ص القاهرة
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

برأيك.. من البديل الأنسب لـ ريبيرو في النادي الأهلي؟

النتـائـج تصويت

جوزيف عون يدين الغارات الإسرائيلية على جنوب لبنان

د ب أ
نشر في: الخميس 18 سبتمبر 2025 - 11:21 م | آخر تحديث: الخميس 18 سبتمبر 2025 - 11:22 م

أدان الرئيس اللبناني العماد جوزف عون الغارات الإسرائيلية التي استهدفت عددا من البلدات في جنوب لبنان اليوم الخميس، معتبرا أن صمت الدول الراعية يشجع على هذه الاعتداءات.

واعتبر أن " صمت الدول الراعية تقاعس خطير يشجع على هذه الاعتداءات. ويجب أن تخدم الآلية جميع الأطراف، لا أن تكون وسيلة لتغطية اعتداءات إسرائيل".

وقال " إن إسرائيل لا تحترم عمل الآلية ولا أيًّا من الدول الراعية لاتفاق وقف الأعمال العدائية وغاراتها الجوية انتهاك فاضح لقرار مجلس الأمن 1701" ، مضيفاً "لقد آن الأوان لوضع حد فوري لهذه الانتهاكات السافرة لسيادة لبنان".


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك