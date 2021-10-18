 المؤسسة الوطنية الليبية للنفط تؤكد اختطاف 2 من موظفيها - بوابة الشروق
الإثنين 18 أكتوبر 2021 4:12 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد مقترح التبرع بالأعضاء بعد الوفاة؟
النتـائـج تصويت

المؤسسة الوطنية الليبية للنفط تؤكد اختطاف 2 من موظفيها

طرابلس (د ب أ)
نشر في: الإثنين 18 أكتوبر 2021 - 3:45 م | آخر تحديث: الإثنين 18 أكتوبر 2021 - 3:45 م

أكدت المؤسسة الوطنية الليبية للنفط اليوم الاثنين "اختطاف" اثنين من موظفيها في ظروف غامضة صباح أمس بالعاصمة طرابلس.

وشددت، في بيان على موقعها الإلكتروني، على أنه "مهما كانت دوافع وظروف الاختفاء، سواء اعتقال أو قبض أو خطف، فإن المؤسسة الوطنية للنفط تستنكر وبشدة هذا العمل وترفض المساس بأي من موظفيها دون إذن النيابة العامة، وتطالب بإطلاق سراحهما، وتحمل الجهات الخاطفة مسؤولية سلامتهما ورجوعهما لأسرتيهما سالمين".

كما أعربت عن بالغ قلقها إزاء مثل هذه الأعمال "التي من شأنها أن تعيق سير عمل هذا القطاع الحيوي والحساس، وتقف عائقا في طريق تحقيق أهدافه".


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك