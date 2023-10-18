المفوضية الأوروبية: لا مبرر لقصف مستشفى المعمداني بغزة

قالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، اليوم الأربعاء، في تعليقها على "المجزرة" الإسرائيلية بالمستشفى "المعمداني" في غزة، إنه "لا يوجد مبرر لقصف مستشفى مليء بالمدنيين".

جاء ذلك في كلمة لها خلال جلسة في الجمعية العامة للبرلمان الأوروبي، حول الحرب الإسرائيلية المتواصلة على الفلسطينيين في قطاع غزة منذ 12 يوما.

وأضافت فون دير لاين: "بالأمس، تحول المستشفى الذي كان يؤوي مئات الجرحى في غزة إلى جحيم، صور المستشفى الأهلي المعمداني مرعبة ومحزنة"، وفقا لوكالة الأناضول للأنباء،

وأردفت قائلة: "لا يوجد أي مبرر لضرب مستشفى مليء بالمدنيين، يجب كشف كل الحقائق ومحاسبة المسؤولين عنها".

ومساء الثلاثاء، قال متحدث وزارة الصحة بغزة أشرف القدرة، إن "أكثر من 500 شهيد سقطوا جراء قصف إسرائيلي استهدف المستشفى الأهلي العربي المعمداني في القطاع".

وتابعت فون دير لاين: "لا يوجد تناقض بين التضامن مع إسرائيل والعمل بما يتماشى مع الاحتياجات الإنسانية للشعب الفلسطيني"، مشددة على ضرورة إيصال المساعدات إلى غزة.

بدوره أعرب الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية جوزيب بوريل، الذي حضر الجلسة، عن اعتقاده بضرورة إدانة الخسائر بين المدنيين في غزة.

ولليوم الثاني عشر تواصل إسرائيل شن غارات مكثفة على غزة، وقطع إمدادات المياه والكهرباء والغذاء والأدوية عن القطاع، ما أثار تحذيرات محلية ودولية من كارثة إنسانية مضاعفة، بموازاة مداهمات واعتقالات إسرائيلية مكثفة في مدن وبلدات الضفة الغربية المحتلة. -