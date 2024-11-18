دول الخليج تؤكد أن موقفها من الأزمة الروسية الأوكرانية مبني على مبادئ القانون الدولي

أكد الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي جاسم محمد البديوي، أن موقف مجلس التعاون من الأزمة الروسية الأوكرانية مبني على مبادئ القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، والحفاظ على النظام الدولي القائم على احترام سيادة الدول وسلامة أراضيها واستقلالها السياسي، وعدم التدخل في شؤونها الداخلية، وعدم استخدام القوة أو التهديد بها.

جاء ذلك خلال استقباله بمقر الأمانة العامة في الرياض اليوم سفير أوكرانيا لدى المملكة العربية السعودية أناتولي بيترينكو ، وفقا لوكالة الأنباء السعودية "واس" اليوم الاثنين.

وأوضح البديوي" أن دول المجلس تقوم بجهود للوساطة، وتدعم كافة الجهود الإقليمية والعالمية الأخرى لحل الأزمة بين روسيا وأوكرانيا، ووقف إطلاق النار وحل الأزمة سياسيًا، وتغليب لغة الحوار وتسوية النزاع من خلال المفاوضات".

وأضافت "واس" أن البديوي وسفير أوكرانيا لدى المملكة استعرضا خلال اللقاء عدد من الموضوعات، ومنها سبل تعزيز العلاقات الخليجية - الأوكرانية، بالإضافة إلى تبادل وجهات النظر حول عدد من القضايا الإقليمية والدولية.

وكان الاجتماع الوزاري للحوار الاستراتيجي بين دول مجلس التعاون الخليجي وروسيا الذي عقد في التاسع من سبتمبر الماضي بحث بمقر الأمانة العامة للمجلس في الرياض، الجهود الدولية الرامية إلى حل الأزمة الأوكرانية.

وذكر البيان أن الاجتماع ناقش أيضا "مستجدات الأزمة الروسية الأوكرانية، والجهود الدولية الرامية لحل الأزمة سياسيا، ودعم كافة الجهود التي تحقق الأمن والسلم الدوليين".

وخلال الاجتماع أكد البديوي دعمه لجهود الوساطة التي قامت بها دول المجلس فيما يخص الوضع في أوكرانيا، مشيرا إلى أن "مجلس التعاون يجدد دعمه لحل الأزمة بين روسيا وأوكرانيا، ووقف عمليات إطلاق النار، وحل هذه الأزمة سياسيا، وتغليب لغة الحوار، وتسوية النزاع القائم بينهما من خلال المفاوضات، بهدف الوصول إلى حل سياسي مستدام للأزمة، والتخفيف من آثارها وتداعياتها".