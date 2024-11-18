الخارجية الإيرانية: نتخذ الإجراءات كافة لحماية منشآتنا النووية

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قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي، إن طهران تتخذ الإجراءات كافة لحماية منشآتها النووية.

وبحسب ما نشرته وكالة «مهر»، صباح الاثنين، جاء ذلك خلال تعليقه على قرار مجلس الأمن بشأن عدم شرعية الهجمات على المنشآت النووية والتهديدات من قبل الاحتلال الإسرائيلي.

وأضاف: «قرار 533 الذي يحظر أي تهديد ضد المنشآت النووية، يعني أن مثل هذه التهديدات تشكل تهديدا للأمن القومي للدول، ويجب على الأمم المتحدة أن ترد بشكل حاسم على مثل هذه التهديدات».

واستطرد: «لقد كانت منطقتنا على دراية بهذه الأساليب المخالفة للقانون من قبل الكيان الصهيوني منذ عقود، ونحن نتخذ كل التدابير لحماية منشآتنا النووية».

وتابع: «الكيان الإسرائيلي يواصل جرائمه، بدعم من الولايات المتحدة وبعض الدول الأوروبية».

وأوضح أن زيارة كبير مستشاري المرشد الإيراني علي لاريجاني، إلى سوريا ولبنان «علامة على استخدام جميع إمكانات البلاد لدفع أهداف إيران الدبلوماسية ودعم المقاومة الإسلامية».