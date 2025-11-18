قال مصدر بوزارة التربية والتعليم، إن المنشور المتداول عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" بوجود عدة إصابات بين طلاب مدرسة كلية النصر للغات بمصر الجديدة بسبب لعبة هوائية غير صحيح، لافتا إلى فتح تحقيق في الواقعة التي أثبتت أن الطلاب بخير، وأن الطالبة محل الجدل لا يوجد بها أية إصابات في الأعضاء.

وأضاف المصدر، لـ"الشروق"، أن تقرير التحقيق، والذي حصلت "الشروق" على نسخة منه، أفاد بأنه خلال لعب الطلاب على لعبة النطاطة الهوائية تم فصل الكهرباء عنها بشكل خاطئ، مما تسبب في تهوية النطاطة ونزولها بشكل تدريجي، وعليه أنزل المسئولون عن المرحلة الابتدائية بالمدرسة، الطلاب تدريجيا مع العلم أن ارتفاع النطاطة لا يتجاوز متر ونصف.

وتابع التقرير بأن الطالبة كانت في أعلى النطاطة فتعرضت لـ"التدحرج" ولكن لوجود نجيلة بالأرض لم تصب الطالبة بأي إصابات وأنه تم نقلها للمستشفي والتي أكدت في تقرير طبي عدم وجود أية إصابات بها.

وطبقا لتقرير المستشفى تم كشف بالموجات فوق الصوتية على البطن والحوض، وتبين عدم وجود أية إصابة في الأعضاء.

كان عدد من أولياء الأمور تداولوا عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، وجود عدة إصابات ما بين كسور وكدمات نتيجة سقوط لعبة النطاطة في مدرسة كلية النصر للغات أمس، مع وجود طالبة في حالة خطرة، وطالبوا وزارة التربية والتعليم بفتح تحقيق عاجل في الواقعة.