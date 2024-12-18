أيرلندا: إسرائيل لن تستطيع إسكاتنا

قال رئيس وزراء أيرلندا سيمون هاريس، إن إسرائيل لن تستطيع إسكات بلاده لانتقادها الهجمات التي تشنها على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة.

ووصف هاريس في تصريحات أدلى بها للصحفيين قرار إغلاق إسرائيل لسفارتها في دبلن بـ«دبلوماسية تشتيت الانتباه».

وأضاف: «هل تعرفون ما الذي يجب إدانته في رأيي؟ قتل الأطفال، وهول الوفيات بين المدنيين في غزة، وترك الناس يواجهون الجوع وعدم تدفق المساعدات الإنسانية، أعتقد أن هذه الأشياء يجب إدانتها».

وتابع: «جميعكم تسألون عن موقف أيرلندا. لكن ماذا عن ممارسات إسرائيل؟ ماذا عن الممارسات التي ارتكبها نتنياهو بحق الأطفال الأبرياء في غزة؟ هذه عبارة عن دبلوماسية تدمير».

وأكد هاريس، أن قرار إسرائيل بشأن إغلاق سفارتها السفارة كان «مؤسفا للغاية، وأنه كان يفضل ألا يحدث ذلك».

والأحد، أعلن وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر، إغلاق سفارة تل أبيب في أيرلندا على خلفية ما سماها بـ«سياستها المناهضة لإسرائيل».

ويذكر أن إسرائيل سحبت سفيرها لدى دبلن عقب قرار أيرلندا الاعتراف بدولة فلسطينية في مايو الماضي.

والأسبوع الماضي، أعلنت أيرلندا انضمامها إلى الدعوى القضائية التي رفعتها جنوب إفريقيا ضد إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية في لاهاي، والتي تتهم فيها إسرائيل بارتكاب جرائم إبادة جماعية بغزة.