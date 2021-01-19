أشادت فريدة الشوباشي، عضو مجلس النواب، بالبيان الذي عرضه الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أمس الاثنين، أمام البرلمان حول برنامج مصر تنطلق «2018 - 2020»، لافتة إلى أن المشهد دليل على وجود محاسبة.

وأضافت خلال لقاء لبرنامج «المواجهة»، الذي تقدمه الإعلامية ريهام السهلي عبر فضائية «إكسترا نيوز»، مساء أمس الاثنين، أن «بلد مثل البرازيل أعلنت إفلاسها نتيجة جائحة كورونا»، مؤكدة أن مصر تمكنت من تجاوز المعوقات والمصاعب.

وذكرت أنه «لا يوجد جانب يستحق التنمية والنظر والعلاج إلا وتضمنه بيان رئيس الوزراء»، موضحة أنه تضمن الحديث عن مشاريع تحلية المياه، وتحقيق الاكتفاء الذاتي بالغاز، وملف العشوائيات والصحة والزراعة.

ولفتت عضو مجلس النواب إلى أن «مدبولي» استشهد بكلام البنوك حول صمود الاقتصاد المصري في ظل الجائحة، منوهة إلى أن عمل وزارتي التنمية المحلية والتموين يشوبه بعض الثغرات والفجوات.