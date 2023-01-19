إيناس عبد الدايم ضيفة أوركسترا الأوبرا على المسرح الكبير

تحل عازفة الفلوت العالمية الدكتورة إيناس عبد الدايم، كضيف شرف على حفل أوركسترا أوبرا القاهرة المخصصص لمؤلفات الموسيقار راجح داوود، ويقام بقيادة المايسترو ناير ناجي، في الثامنة مساء الأحد 22 يناير على المسرح الكبير.

ومن المؤلفات التي سيشهدها الحفل: جنية البحر، كبريت أحمر، رسايل البحر، الرجل الثالث، باساكاليا أحلام غائبة، تقاسيم، شروق الشمس، ابتهال، اسلحة دمار شامل، المحاربون، رجل في زمن العولمة، حوار لآلة الفيولينة والأوركسترا الوتري وبانوراما وطنية.

جدير بالذكر أن الدكتورة إيناس عبد الدايم، بدأت دراستها في سن مبكرة بكونسرفتوار القاهرة، وبعد حصولها على البكالوريوس بدرجة "امتياز"، نالت درجة الماجستير ثم الدكتوراة بتقدير امتياز مع مرتبة الشرف في آلة الفلوت من المدرسة العليا للموسيقى بباريس، قدمت العديد من الحفلات بدول مختلفة، واشتركت في تسجيل أعمال المؤلف المصري الراحل جمال عبد الرحيم في ألمانيا والقاهرة، ومثلت مصر في العديد من المسابقات الدولية والمحلية المتخصصة وحصلت على مجموعة من الجوائز العالمية، وأسست أول فصل دراسي لتعليم الة الفلوت للأطفال بمركز تنمية المواهب بدار الأوبرا، كما أشرفت على العديد من الأبحاث العلمية للحصول على درجة الدكتوراة والماجستير في الفنون بالعديد من الجامعات والمعاهد المصرية، وترأست دار الأوبرا المصرية وشغلت منصب وزير الثقافة السابق.

أما راجح داوود، فهو أحد أهم واضعي الموسيقى التصويرية للأفلام في السينما المصرية، أستاذ بالمعهد العالي للموسيقى، حصل على بكالوريوس الكونسرفتوار في التأليف الموسيقى عام 1977ودبلوم الدراسات العليا وشهادة الفنون العليا من أكاديمية فيينا للموسيقى، حاصل على العديد من الجوائز الهامة منها جائزة الدولة التشجيعية في الفنون من المجلس الأعلى للثقافة عام 1996، جائزة في المهرجان القومى للسينما الروائية وجائزة الدولة للتفوق في الفنون من المجلس الأعلى للثقافة عام 2003 وغيرها .

والمايسترو ناير ناجي، درس في معهد الكونسرفتوار بالإسكندرية وحصل على أعلى شهادة تخصصية للعزف على آلة البيانو ونظريات الموسيقى من الكلية الملكية بلندن عام 1996، كما درس قيادة الأوركسترا ونال دبلوم القيادة من ليكول نورمال بباريس عام 2001، ويضم ريبرتواره العديد من الأعمال السيمفونية، والأوبرات والأوراتوريو والباليه والمسرحيات الغنائية، له العديد من المؤلفات والتوزيعات للكورال، والأوركسترا والأصوات المنفردة، حصلت توزيعاته الكورالية لأغاني سيد درويش على الجائزة الفضية في المسابقة الكورالية العالمية "أصوات براغ" 2012، قاد الكثير من العروض الناجحة داخل مصر وخارجها وشارك في مهرجانات عالمية متخصصة ونال العديد من الجوائز الدولية.