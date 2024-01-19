استطلاع رأي: 79% من الروس يثقون في بوتين و81% يقيمون أنشطته بالإيجابية

أظهرت نتائج استطلاع الرأي الذي أجرته مؤسسة "الرأي العام" الروسية، أن 79% من الروس يثقون في الرئيس فلاديمير بوتين، و81% يقيّمون أنشطته على نحو إيجابي قبل الانتخابات التي ستجرى في مارس المقبل.

وأعرب 79% من المشاركين في الاستطلاع عن ثقتهم في الرئيس بوتين، فيما عبّر 21% عن رأي مخالف. وقد تم تقييم أنشطة بوتين في منصبه بشكل إيجابي من قبل 81 %من المستطلعة آراؤهم، وقال 9% إنهم غير راضين عن عمله، بحسب قناة "أر تي عربية" الروسية اليوم الجمعة.

وتم إجراء الاستطلاع في الفترة من 12-14 كانون الثاني يناير الجاري ، بين 1500 مشارك في 104 مدن وقرى في 53 منطقة من مناطق روسيا، فيما لم يتجاوز الخطأ الإحصائي 6ر3%.

ويأتي هذا الاستطلاع قبل نحو شهرين من الانتخابات الرئاسية الروسية المقررة في 17 مارس المقبل.

كان بوتين أعلن ترشحه لفترة رئاسية جديدة خلال الانتخابات القادمة.

وتنتهي ولاية بوتين الحالية كرئيس للدولة في 7 مايو المقبل.