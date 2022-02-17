أعرب الفنان دياب، عن سعادته لدخوله إلى مجال التمثيل، مشيرًا إلى أنه كان خائفًا لدخوله في هذا المجال.

وأضاف، خلال برنامج «سهرانين»، المذاع عبر فضائية «ON»، مساء اليوم الجمعة، أن من أول الفنانين الذين أصروا على دخوله إلى مجال التمثيل هو الفنان محمد لطفي، قائلًا: «الفنان محمد لطفي كان من أول الفنانيين اللي كانوا عايزني أمثل، وكان شايف أني المفروض أغني وأمثل وأربط بين الاثنين».

واستكمل، أنه جمعته بزوجته موقف كوميدي في بداية زواجهما، مضيفًا: « أنا بضرب وأنا نايم.. والموضوع ده كارثي، لسه من شهر مراتي مسكت إيدي وأنا بضرب صباعي في عنيها».

وانتهى الفنان دياب، خلال الأيام القليلة الماضية من تسجيل أحدث أغانيه بعنوان «أنا دلعت»، والأغنية من كلمات أحمد المالكى، وألحان مدين، وتوزيع يحيى يوسف، وإنتاج وليد منصور.