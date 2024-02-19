بيطري الوادي الجديد تنظم المؤتمر الأول حول تنمية الثروة الحيوانية في ظل تغيرات المناخ

أكد الدكتور عبد العزيز طنطاوي، رئيس جامعة الوادي الجديد، انطلاق فعاليات أعمال المؤتمر العلمي الأول لكلية الطب البيطري بجامعة الوادي الجديد تحت عنوان "دور الطب البيطري في تنمية الثروة الحيوانية في ظل التغيرات المناخية" بقاعة الإختبارات الإلكترونية بمقر الجامعة الجديد، بإشراف الدكتور حسن عبداللطيف، نائب رئيس الجامعة لشؤون الدراسات العليا والبحوث والدكتور وليد سنوسي رئيس المؤتمر وعميد كلية الطب البيطري بجامعة الوادي الجديد.

وقال الدكتور حسن عبد الطيف، نائب رئيس جامعة الوادي الجديد لشؤون الدراسات العليا والبحوث، إن المؤتمر يناقش على مدى ثلاثة أيام التحديات التي يواجهها الطب البيطري في ظل التغيرات المناخية التي حدثت على كوكب الأرض ووضع منظور متكامل حول المواضيع الشاملة مثل الصحة الواحدة والتعليم البيطري وإدارة الأدوية وحماية البيئة ورعاية الثروة الحيوانية وصحة وسلامة الغذاء والتعليم الطبي البيطري القائم على الجدارات، وهي مسائل ذات أهمية قصوى لجميع المجالات البيطرية وتساعد على الكتابة العلمية والنشر الدولي؛ ما يجعل تصنيف الجامعة متقدم في التصنيفات العالمية.

ومن جانب قال الدكتور وليد سنوسي عميد كلية الطب البيطري بجامعة الوادي الجديد ورئيس المؤتمر، إن المؤتمر يسلط الضوء على آخر تطورات الطب البيطري ونشر البحوث التطبيقية في مجالات الطب البيطري والأمن الغذائي وتحسين وضع الثروة الحيوانية من خلال التركيز على البحث العلمي لإيجاد الحلول المناسبة لمكافحة الأمراض الحيوانية والتعاون المشترك وتبادل الخبرات والتدريب مع كليات الطب البيطري ومعامل البحوث ومديرية الطب البيطري بالوادي الجديد لإبراز دور برامج التطعيم الفعالة في حماية الثروة الحيوانية والبشر من الأمراض الوبائية.

كما يستهدف التعرف على دور الطب البيطري في استدامة خطط التنمية في ضوء رؤية مصر 2030، بالإضافة إلى تطبيقات تكنولوجيا النانو والتكنولوجية الحيوانية في الطب البيطري بالإضافة إلى صحة وسلامة الأمن الغذائي.