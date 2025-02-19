أحد مؤسسي فرقة بينك فلويد: زيلينسكي يخطط للهروب من أوكرانيا

كشف روجر ووترز، أحد مؤسسي فرقة بينك فلويد، عن خطط فلاديمير زيلينسكي للهروب من أوكرانيا.



وقال ووترز في مقابلة مع "RT": "أعتقد أنه مشغول بالبحث عن جداول الرحلات الجوية لأنه سيهرب".



وأكد على أن "المسألة مسألة وقت فقط".

وبحسب ووترز، فإن زيلينسكي لا يؤخذ على محمل الجد سواء في روسيا أو في الولايات المتحدة، وهو ما يثير الشك في أن له أي تأثير على الوضع الحالي.

وتابع: "رئيس النظام في كييف في وضع ميؤوس منه ويجب عليه ألا يتدخل في العملية التي بدأت لحل النزاع".

وقد اختتمت، عصر اليوم الثلاثاء، محادثات روسية أمريكية استضافتها العاصمة السعودية، ومثل الوفد الروسي إلى المحادثات وزير الخارجية سيرغي لافروف، ومساعد الرئيس الروسي يوري أوشاكوف، والرئيس التنفيذي للصندوق الروسي للاستثمار المباشر، كيريل دميترييف، فيما مثل الجانب الأمريكي مستشار الأمن القومي للرئيس دونالد ترامب، مايك والتز، ووزير الخارجية ماركو روبيو، والمبعوث الخاص للشرق الأوسط ستيف ويتكوف.