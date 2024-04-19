شهدت طرق محافظة المنيا، اليوم، حادثين منفصلين "انقلاب وتصادم"، أسفر عن إصابة 23 شخصا بينهم 9 أطفال، وشخصين مجهولي الهوية.

وشهد الطريق الصحراوي الغربي بمحافظة المنيا، انقلاب سيارة ربع نقل، مما تسبب في إصابة 20 شخصا، تم نقلهم إلى مستشفى المنيا العام لتلقي العلاج اللازم.

كانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن المنيا، تلقت بلاغا من غرفة عمليات النجدة يفيد بانقلاب سيارة ربع نقل بالطريق الصحراوي الغربي، بالقرب من مدخل مدينة المنيا.

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى موقع الحادث وتبين إصابة 17 شخصا بإصابات مختلفة ما بين سحجات وكدمات وكسور متفرقة في أنحاء الجسد.

وعقب الانتقال والتحري تبين إصابة كل من: خالد علي شعراوي 16 سنة، حسام ياسر رفعت 20 سنة، جنى ناصر محمد 15 سنة، آدم أحمد شعبان 14 سنة، فارس محي الدين ناشد 19 سنة، منذر أحمد شعبان عبد الغني 17 سنة، زبيده عبد الظاهر سيد 38 سنة، هويدا فتحي سيف 38 سنة، محمد محي عبد الظاهر 17 سنة، عمر احمد كمال 16 سنة، ثريا عبد العزيز محمد 50 سنة،عربي حسن محمد، 55 سنة، هاشم متولي محمد، 30 سنة، عبد الرحمن محمد صلاح، 15 سنة، فاطمة نجيب طه 40 سنة، فكريه عبد الظاهر سيد 43 سنة، نادي خالد حمادة 23 سنة، عبد الرحمن عصام لطفي 17 سنة، بالإضافة إلى شخصين مجهولي الهوية.

نقل المصابين إلى مستشفى المنيا العام لتلقي العلاج اللازم وتحرير محاضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق وتم إزالة آثار الحادث لتسهيل حركة السير.

كما تلقت الأجهزة الأمنية بلاغا تضمن وقوع حادث تصادم بين سيارتين ميكروباص بالطريق الزراعي لمركز المنيا، وأسفر الحادث عن وقوع 3 إصابات وتم نقلهم إلى المستشفى تحت تصرف جهات التحقيق.

وتبين من المعاينة والتحريات، إصابة محمد حمدان عيد علي، 46 سنة، سائق درجة ثالثة، ومقيم أبو غرير أبو قرقاص، محمد احمد عبد الحميد عبد اللطيف، 34 سنة، بدون عمل، ومقيم قرية زور مركز أولاد صقر الشرقية، إسلام طه محمد علي، 32 سنة، حارس عقار بالقاهرة ومقيم البربا أبو قرقاص، بإصابات متنوعة ما بين سحجات وكدمات وكسور مضاعفة باليد والساقين وما بعد الارتجاج، وتم نقلهم إلى مستشفى المنيا العام لتلقي الرعاية الصحية اللازمة