أحمد وفيق خلال تكريمه بمهرجان الإسماعيلية السينمائي: أنحاز للجمهور

أقام مهرجان الإسماعيلية السينمائي الدولي للأفلام التسجيلية والروائية القصيرة في دورته الـ 22 ندوة تكريم للفنان أحمد وفيق بقصر ثقافة الإسماعيلية مساء اليوم الجمعة.



وقد أدار الندوة الناقد احمد النجار الذى أشاد بتجربة الفنان أحمد وفيق السينمائية بشكل عام والتنوع في الأدوار التي قدمها سواء في الدراما أو المسرح أو السينما.

وفى كلمته، شكر الفنان أحمد وفيق مهرجان الإسماعيلية على فكرة تواجد الفنانين المشاركين في الأفلام القصيرة، الأفلام القصيرة كانت سبب فى تواجد ممثلين مهمين وأسماء كبيرة موجودة بيننا.

وقال وفيق، إنه منذ فترة وهو يحلم بفكرة عرض تلك الأفلام وأن تكون هناك صيغة للمشاهدة التليفزيونية للفيلم القصير.

وأضاف أنه من الممثلين المنحازين للجمهور، ولابد أن تصل بالرسالة إلى الجمهور وألا نكون قد قصرنا في دورنا أمام الجمهور.

وتحدث الفنان أحمد وفيق عن تجربته في الفن وعلاقته بأساتذة الإخراج يوسف شاهين ومحمد صبحي وجلال الشرقاوي والفنان أحمد فؤاد سليم الذى شجعه كثيرا.

وأشار إلى تجربة عمله في فيلم "سكوت هنصور" مع المخرج يوسف شاهين الذى اعتقد كثيرون أن هذا العمل كتب من أجله على غير الحقيقة فقد كان وجوده في العمل مجرد صدفة وحل موقف.

وأضاف أنه بعد تلك التجربة اختفي وكان هش نفسيا وقرر البعد عن الفن واهتم بالأدب الروسى لكنه فجأة قررت الرجوع مرة أخرى إلى الفن لأنه لم يجد أى شغل آخر.

وأوضح أن الفنان لابد أن يكون متفائلا لكن الحياة لن تكون عادلة تماما حتى لو امتلكت مقومات النجاح، وأن تكون نفسيا قويا لأن ذلك يضيف للممثل، بالإضافة إلى ضرورة توافر فضيلة الانتقاء.

بدوره، قال السيناريست محمد الباسوسى رئيس المركز القومي للسينما إن هناك مشروعا فى خطواته التنفيذية تم تقديمه لمعالى وزيرة الثقافة وهو أن تكون هناك منصة وقناة على اليوتيوب لعرض الأفلام التسجيلية والقصيرة.

وأضاف أن تلك القناة ستكون متاحة للجمهور إضافة إلى زيادة دعم السينما بـ50 مليون جنيه.

ومن جانبه، تحدث الناقد زين العابدين خيرى عن ذكرياته مع الفنان أحمد وفيق وعن نبوءة الروائي الكبير خيرى شلبى عنه وتوقعه بأنه سيكون ممثلًا كبيرًا.