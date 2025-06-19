وزير الخارجية: إيران ستجعل المعتدي يندم على خطأه الكبير

قال وزير الخارجية الإيراني سيد عباس عراقجي إن "إيران ستجعل المعتدي يندم على خطئه الكبير"، مؤكداً في تصريحات رسمية أن كل العالم يجب أن يعلم الآن أن إيران لا تفعل سوى الدفاع عن نفسها.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، ان وزير الخارجية الإيراني سيد عباس عراقجي قال في تصريح له إن "إيران ستجعل المعتدي يندم على خطئه الكبير"، مؤكداً في تصريحات رسمية أن كل العالم يجب أن يعلم الآن أن إيران لا تفعل سوى الدفاع عن نفسها.



وأضاف: "حتى في مواجهة أبشع أنواع العدوان على شعبنا، فإن إيران لم ترد حتى الآن إلا على كيان الاحتلال الإسرائيلي فقط، ولم تستهدف من ساعده أو حرّضه".



وقال عراقجي: "تماماً كما أشعل نتنياهو هذه الحرب لتدمير المسار الدبلوماسي، فعلى العالم أن يكون يقظاً جداً حيال محاولات الكيان الإسرائيلي الضعيف لجرّ الآخرين إلى إنقاذه، وتوسيع رقعة هذه الحرب إلى المنطقة وما بعدها".



وشدد عراقجي قائلاً: إيران أثبتت عملياً ما تعهّدت به دائماً وبشكل علني: لم ولن تسعَ يوماً لامتلاك أسلحة نووية. ولو كان غير ذلك، فهل هناك ذريعة أفضل من العدوان الحالي الذي تشنه الجهة الوحيدة المسلحة نووياً في المنطقة، لكنا استطعنا من خلالها السعي لتطوير مثل هذه الأسلحة اللاإنسانية؟



وختم تصريحه بالتأكيد على أن إيران ستواصل بفخر وشجاعة ممارسة حقها في الدفاع عن النفس، وستجبر المعتدي على دفع ثمن خطأه الكبير.