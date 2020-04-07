 رئيس وزراء باكستان يؤكد تضامنه مع الكشميريين في كفاحهم من أجل تقرير المصير - بوابة الشروق
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رئيس وزراء باكستان يؤكد تضامنه مع الكشميريين في كفاحهم من أجل تقرير المصير

عمران خان
عمران خان
د ب أ
نشر في: الأحد 19 يوليه 2020 - 11:48 ص | آخر تحديث: الأحد 19 يوليه 2020 - 11:48 ص

قال رئيس وزراء باكستان عمران خان: "إننا اليوم نحيي ذكرى المناسبة التاريخية لـ يوم الحق الباكستاني، عندما مرر الكشميريون قرارا للانضمام إلى باكستان"، طبقا لما ذكرته صحيفة "نيشن" الباكستانية اليوم الأحد.

وفي تغريدة له اليوم الأحد، أضاف عمران خان: "إننا نؤكد مجددا التزامنا لشعب كشمير ومساندته في كفاحه لتقرير مصيره".

وأكد رئيس الوزراء، أن حق الكشميريين في تقرير مصيرهم يعترف به مجلس الأمن الدولي ويتفق مع القانون الدولي.

وتابع "سنواصل الكفاح من أجل نيل العدالة للكشميريين، فيما يناضلون ضد العمليات الوحشية وغير القانونية للحكومة الهندية في جامو وكشمير المحتلة من قبل الهند".

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