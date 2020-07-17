 زينة تستعرض مهاراتها في المطبخ.. وهيثم شاكر: عملتي حسابي - بوابة الشروق
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زينة تستعرض مهاراتها في المطبخ.. وهيثم شاكر: عملتي حسابي

إيمان محمود
نشر في: الأحد 19 يوليه 2020 - 12:23 م | آخر تحديث: الأحد 19 يوليه 2020 - 12:23 م

شاركت الفنانة زينة متابعيها بصورة عبر حسابها على موقع "إنستجرام" من داخل مطبخها خلال إعداد الطعام.

الصورة تفاعل معها عدد من الفنانين منهم إنجي وجدان التي علقت عليها قائلة "والنبي في حد بيقف حلو كده في المطبخ"، فيما علق الفنان هيثم شاكر قائلا: "عملتي حسابي".

يذكر أن زينة نافست في رمضان الماضي من خلال مسلسل "جمع سالم"، والذي شاركها بطولته كل من الفنانين دلال عبد العزيز، ريم البارودي، ومحمد شاهين، ومحمد علاء، ورنا سماحة، ومن تأليف محمد ناير، وإخراج إيمان ‏حداد.

 

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🥓🥓🧄🧅🍠

A post shared by Zeina Reda (@zeinareda29) on

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