الشرطة الاتحادية العراقية: العثور على صورايخ قاذفة وعبوات ناسفة في كركوك

أعلنت قيادة الشرطة الاتحادية العراقية ، اليوم الاثنين، تنفيذ عمليات استباقية والعثور على صورايخ قاذفة وعبوات ناسفة وقنابر هاون في قضاء الحويجة بمحافظة كركوك.

وقالت القيادة في بيان لها - حسبما نقلت قناة "السومرية نيوز" العراقية - إن "قوة من مقر الفرقة الثالثة شرطة اتحادية واللواء العاشر للفرقة بالاشتراك مع قوة مشتركة من وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في وزارة الداخلية، نفذت عملية استباقية أسفرت عن العثور على 3 قنابر هاون مختلفة وعبوة ناسفة سعة 20 لترا".

وأضاف أنه " في الوقت ذاته، نفذت قوة من اللواء الحادي عشر للفرقة بالاشتراك مع فوج مغاوير الفرقة بالإضافة إلى مفرزة من كتيبة هندسة الميدان والطائرات المسيرة، عملية استباقية لتفتيش قرى "الخاتونية" و"الخالدية" و"سبع تلول" وقرية "شلاكة" بقضاء الحويجة بكركوك، أسفرت العملية عن العثور على 10 قنابر هاون مختلفة الأنواع، و4 صواريخ قاذفة وعبوة ناسفة سعة 5 لترات".

وأشار البيان إلى تفكيك العبوات وإتلافها من قبل مفرزة كتيبة هندسة ميدان الفرقة.