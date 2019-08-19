أسدلت محكمة جنايات نجع حمادى بمحافظة قنا، أمس الأحد، الستار على قضية خطف الطفل أنطونيوس هانى 8 سنوات بمدينة نجع حمادى، بمعاقبة 4 متهمين خطفوا الطفل بالسجن المؤبد.

تعود أحداث القضية إلى شهر مايو 2015، بعد خطف الطفل أنطونيوس هانى 8 سنوات أثناء ذهابه للامتحان بمدرسة الإصلاح الزراعي الإبتدائية بنجع حمادى، واستمر اختطافه لمدة 17 يوم، بعدما طلب خاطفيه مليون جنيه فدية لتحريره.

وعاشت أسرة الطفل فترة عصيبة، إلى أن تمكنت مباحث مركز شرطة نجع حمادي من تحريره، ومداهمة مكان احتجازه بناحية قرية بركة بنجع حمادى، وبحوزة المتهمين بندقيتين آليتين، وأسدلت المحكمة حكمها اليوم، بمعاقبة المتورطين في هذه القضية بالمؤبد.

صدر الحكم برئاسة المستشار عبد الرحمن الطاف، عضوية المستشارين حسام عبد الفتاح، وعلاء عبد الوهاب.