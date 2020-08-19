عمرو دياب يطرح برومو أغنية «أماكن السهر»

طرح المطرب عمرو دياب برومو أغنيته الجديدة، التي تأتي بعنوان «أماكن السهر»، وذلك استعدادًا لطرحها كاملة خلال الفترة المقبلة.

وكان عمرو دياب، طرح قبل أيام أغنية «مالك غيران»، من كلمات تركي آل الشيخ، وألحان فلكلور، وميكساچ وديچتال ماستر أسامة الهندي.

كما نشر قبل أسبوعين فيديو كليب «يا بلدنا يا حلوة»، الذي ينتمي لنوعية الأغاني الوطنية، وتم تصويره بالعديد من المحافظات وبعض المعالم الأثرية، وتصدر «تريند» مواقع الإنترنت لأيام، والأغنية من كلمات تامر حسين، وألحان عزيز الشافعي، وتوزيع طارق مدكور، والكليب من إخراج طارق العريان، وقد تم تصويره في شارع المعز بالقاهرة، والعديد من المحافظات المصرية، وبعض المعالم المصرية بين الأثرية والمعاصرة.