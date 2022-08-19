منتخب شباب الطائرة يهزم المغرب ويتأهل للدور نصف نهائي ببطولة إفريفيا

حقق منتخب مصر لشباب الكرة الطائرة تحت ٢١ عاما الفوز علي نظيره المغربي ضمن منافسات دور الثمانية ببطولة إفريقيا المقامة بتونس وذلك بنتيجة ٣/٠.

جاءت نتيجة الأشواط : ٢٢/٢٥ ، ٣٠/٣٢ ، ١٧/٢٥.

وتأهل منتخب مصر للدور قبل النهائي في بطولة الأمم الأفريقية المؤهلة لبطولة العالم .

ويلتقي منتخب مصر مع نيجيريا في ي مباراة الدور قبل النهائى .

وتتكون بعثة منتخب مصر تحت ٢١ سنة من : رئيس البعثة الدكتور وائل قنديل ، وبيرسي اونكن المشرف الفنى لمنتخب الناشئين والشباب ، وهاني مصيلحي المدير الفنى للفريق ، إسلام عثمان المدرب العام ، أحمد سعيد المحلل التقنى ، ومحمد رمضان المدير الإدارى ، والدكتور محمد يونس طبيب الفريق ، و الدكتور سامح نور أخصائي العلاج الطبيعى.

وتضم قائمة اللاعبين : ياسين محمد عيد - محمد ياسر حسن - زياد أسامة عبد الغنى - أحمد ياسر سعيد - على وائل روؤف - أحمد وائل قنديل - حازم أشرف رشاد - حمزة حمدى الصافى - أحمد إبراهيم عبدالسميع - عبد الرحمن احمد الشحات - عبد الله اسامة سرور - ياسين أشرف ابو الحسن.