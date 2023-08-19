رودريجو وفينيسوس يقودان هجوم ريال مدريد أمام ألميريا بالدوري الإسباني

يستعد نادي ريال مدريد لمواجهة ألميريا، مساء اليوم السبت على ملعب «ألعاب البحر الأبيض المتوسط» ضمن منافسات الجولة الثانية من الدوري الإسباني.

ونجح الريال في تخطى عقبة أتلتيك بلباو في الجولة الأولى من الموسم الجديد لليجا، وحقق الانتصار بنتيجة هدفين دون رد، فيما تعرض ألميريا للخسارة في الجولة ذاتها أمام رايو فاليكانو بنفس النتيجة.

ويغيب عن مباراة ريال مدريد وألميريا البرازيلي إيدير ميلياتو، بعد أن تعرض للإصابة بقطع في الرباط الصليبي، وغيابه عن الملاعب لمدة طويلة، خلال مشاركته في مباراة أتلتيك بلباو.

وبالرغم من تعاقد ريال مدريد مع الإسباني كيبا أريزابالاجا، حارس مرمى تشيلسي على سبيل الإعارة، إلا أنه من المتوقع أن يستمر أندريا لونين في حماية عرين النادي الملكي أمام ألميريا، فيما سيكون الألماني أنطونيو روديجر بديلا لميليتاو في خط الدفاع.

من المتوقع أن يبدأ الإيطالي كارلو أنشيلوتي، المدير الفني لنادي ريال مدريد مباراة ألميريا بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: أندريا لونين

خط الدفاع: داني كارفاخال – أنطونيو روديجر – ديفيد ألابا – فران جارسيا

خط الوسط: أوريلين تشواميني – توني كروس – فيديريكو فالفيردي – جود بيلينجهام

خط الهجوم: رودريجو جوس – فينيسوس جونيور