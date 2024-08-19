 حماس تشيد بقرار الرئيس الكولومبي منع تصدير الفحم إلى إسرائيل - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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حماس تشيد بقرار الرئيس الكولومبي منع تصدير الفحم إلى إسرائيل

وكالات
نشر في: الإثنين 19 أغسطس 2024 - 12:39 ص | آخر تحديث: الإثنين 19 أغسطس 2024 - 12:39 ص

أعربت حركة المقاومة الإسلامية "حماس" عن ترحيبها بقرار الرئيس الكولومبي غوستافو بيترو حظر تصدير الفحم إلى إسرائيل للضغط على حكومة نتنياهو لإنهاء الحرب بغزة.

وقالت الحركة في بيان: "نثمّن في حركة المقاومة الإسلامية (حماس) تصريح الرَّئيس الكولومبي جوستافو بيترو، الذي جدّد فيه قرار بلاده منع تصدير الفحم إلى الكيان الصهيوني، وقوله: بالفحم الكولومبي يصنعون القنابل لقتل أطفال فلسطين".

كما أعربت الحركة عن تقديرها لـ"موقف كولومبيا الشّجاع في إنهاء العلاقات الدبلوماسية مع الكيان الصهيوني، تنديداً بحرب الإبادة الجماعية التي يرتكبها الاحتلال الصهيوني ضدَّ شعبنا في قطاع غزَّة".

ودعت "حماس" كافة الدول إلى "قطع علاقاتها مع هذا الكيان الفاشي، والعمل بكل الوسائل على مقاطعته، وعزله، وفرض عقوبات عليه، ومحاكمة قادته كمجرمي حرب في المحاكم الدولية".

وفي يونيو المنصرم، أعلن بيترو أن بلاده ستوقف صادراتها من الفحم إلى إسرائيل ما دامت الحرب في قطاع غزة مستمرة.

وكان أعلن في مايو قطع العلاقات الدبلوماسية بين بلاده واسرائيل واصفا حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو بأنها ترتكب أعمال إبادة بحق الفلسطينيين.

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