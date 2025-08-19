مسئول سويدي سابق: من غير المرجح عقد لقاء بين بوتين وزيلينسكي في المستقبل القريب

قال رئيس الوزراء السويدي السابق كارل بيلت، اليوم الثلاثاء، إنه من غير المرجح عقد لقاء بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في المستقبل القريب.

وقال بيلت، في مقابلة مع تليفزيون بلومبيرج، اليوم الثلاثاء، إنه لن يراهن "ولو بمليم واحد"، على حدوث لقاء ثنائي بينهما في غضون الأسبوعين المقبلين.

وأضاف بيلت في المقابلة، أنه حتى الآن يبدو أن بوتين "غير راغب وبشدة" في عقد لقاء مباشر مع زيلينسكي.

وأشار بيلت إلى أن بوتين يفضل التعامل مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لأنه يعتقد أن بإمكانه إقناع ترامب بالموافقة على أمور معينة، وهو ما ثبت صحته حتى الآن".

وفيما يتعلق بضمانات الأمن لأوكرانيا، قال: "نحن على الأرجح تقدمنا بشكل أكبر مقارنة بالوضع قبل اجتماع هذا الأسبوع".